Sind meine Schamlippen unnormal entwickelt?

Was du deinem Freund sagen solltest! Die Sprüche deines Freundes haben dich verunsichert und verletzt. Zumal er noch Behauptungen aufgestellt hat, die überhaupt nicht stimmen. Das war ganz schön unsensibel von ihm. Und das solltest du ihm auch sagen. Zum Beispiel so: "Was du über meine Vulva gesagt hast, hat mich gekränkt. Ich war ziemlich verunsichert, bis ich mich mal selbst informiert hab, ob das stimmt. Tatsache ist: Du hast Unrecht und offensichtlich auch keine Ahnung, wie unterschiedlich Frauen da aussehen. Stell dir mal vor, ich würde dir sagen, dass dein Penis irgendwie komisch aussieht und ob man die Vorhaut nicht irgendwie wegmachen kann, weil sie stört. Das würdest du auch nicht gerade toll finden, stimmt's! Also sei in Zukunft etwas vorsichtiger, bevor du so was sagst!" Übrigens: Falls du bei der Gelegenheit mal wissen willst, wie unterschiedlich der Penis bei Jungs ausschauen kann, dann klick dich mal durch unsere Penis-Galerie! weiter lesen . . .