Macht Kompromisse! Es kann sein, dass Deine Freundin/Dein Freund sich etwas wünscht, worauf Du nicht wirklich Lust hast - oder umgekehrt. In so einem Fall schlag ihr/ihm vor, dass Du eine ihrer/seinen sexuellen Fantasien erfüllst, wenn sie/er eine von Deinen erfüllt! Es sollte aber natürlich nichts sein, was Dich wirklich Überwindung kostet oder gar ekelt. Dann ist ein "nein" unumgänglich.