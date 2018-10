Die meisten Mädchen stellen sich bei der Selbstbefriedigung vor, dass sie Sex mit ihrem Freund oder ihrem Schwarm haben. Aber auch richtig wilde Fantasien können dich ganz schön in Fahrt bringen. Denk dir Geschichten und sexy Storys aus – auch wenn du dich das in Realität vielleicht nicht trauen würdest. Wo hättest du gern mal Sex? Mit Wem? Egal was – gib dich deiner Fantasie hin . . .