Einen Schwangerschaftstest sollte jedes Mädchen machen, wenn es befürchtet, schwanger geworden zu sein. Denn ein Schwangerschaftstest bringt unkompliziert und schnell Klarheit darüber, ob beim Sex wirklich was passiert ist. So einen Test kann man beim Frauenarzt machen lassen, wobei auch dort mittlerweile oft Geld dafür genommen wird. Er kann aber auch in der Apotheke oder Drogerie gekauft werden, egal, wie alt man ist.

Der Schwangerschaftstest ist nicht gleich nach der Verhütungspanne sinnvoll. Erst wenn die Regel wirklich ausgeblieben ist oder stattdessen etwa drei Wochen nach dem ungeschützten Sex kann der Test ein richtiges Ergebnis anzeigen. Hier erfährst Du mehr darüber.