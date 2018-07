Manche Mädchen sind verunsichert, was das Aussehen ihrer Schamlippen angeht. Sie vergleichen sich mit anderen und denken, dass sie nicht normal sein könnten. Das geht vor allem Mädchen so, deren innere Schamlippen zwischen den äußeren deutlich zu sehen sind. Doch auch das ist normal und bei ganz vielen Mädchen so.

Falls Du auch unsicher bist, ob Du im Intimbereich normal aussiehst, kannst Du entweder Deine Frauenärztin fragen. Oder Du schaust Dir unsere vielen Artikel mit allen wichtigen Infos zum Thema Schamlippen an. Hier findest Du alles über Schamlippen auf einen Blick.