Probleme mit Girls: So kommst du klar!

Wenn du keine Freundin findest!

Bei der Suche nach einer Freundin gibt's öfter Enttäuschungen als Glückstreffer. Da geht einem schon mal Luft aus und man zieht sich mutlos in sein Schneckenhaus zurück.

Aber irgendwann wird's Zeit, wieder den Hintern hoch zu kriegen und sich nach netten Menschen umzuschauen.

Find raus, woran es liegt, dass du noch keine Liebesbeziehung hast, obwohl du dich so sehr danach sehnst? An den anderen? Weil dich keiner leiden mag? Bestimmt nicht!

» Vielleicht strahlst du etwas aus, was bei anderen nicht so gut ankommt.

» Auch möglich, dass du Angst hast, auf andere zuzugehen.

» Oder du hast sehr hohe Ansprüche an einen Freund oder eine Freundin, die niemand erfüllen kann.

» Vielleicht bist du aber einfach nur zu bequem, jemand kennen zu lernen?

» Kann auch sein, dass du gleich die Traumprinzessin suchst. Kein Wunder, dass du dann immer noch allein bist. Denn so ist dir kein Mädchen gut genug!

Mach dir klar: Dem perfekten Partner begegnest du nur ganz selten im Leben. Aber vor lauter Ansprüchen übersiehst du vielleicht alle anderen, die einfach nett sind und ganz gut zu dir passen.

Das kannst du tun:

» Sei nicht so anspruchsvoll! Schau dich aufmerksam um! In der Schule, im Verein, im Jugendhaus. Dann entdeckst du tolle Girls, die dir vorher nie aufgefallen sind.

» Eine Freundin ist nicht dazu da, dir alle Wünsche zu erfüllen! Wer eine Beziehung eingeht, muss auch immer Kompromisse eingehen. Vielleicht sieht ein Girl nicht so gut aus, wie du's dir wünschst. Aber sie respektiert dich, hat Humor und bringt dich zum Lachen. Dann gib ihr doch mal eine Chance!

» Lern dich selbst zu mögen! Denn: Wenn du dich selbst nicht leiden kannst, wie soll dich dann ein Mädchen gern haben? Also hör auf mit dir zu hadern. Du bist nun mal wie du bist. Je relaxter du deinen vermeintlichen Fehlern gegenüberstehst, um so eher werden sie auch von anderen toleriert.

» Entspann dich! Denn wenn du dir alles zu Herzen nimmst und bei jedem Problem gleich die Krise kriegst, führst du ein stressiges Leben. Und das sieht man dir natürlich an. Aber wer möchte sich schon gern mit jemandem abgeben, der ständig unter Strom steht? Also üb dich in Gelassenheit und Toleranz. Dann hast du die Sympathien auf deiner Seite und findest viel leichter eine Freundin.

