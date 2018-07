Pornos sind Filme, in denen ausschließlich Sex gezeigt wird. Und zwar auf eine Weise, die den Zuschauer bewusst sexuell erregen soll. Sie werden für Erwachsene produziert und sind auch nur für wenigsten Volljährige erlaubt.

Trotzdem gucken aber viele Jugendliche Pornos, weil sie im Internet leicht und meist kostenlos zugänglich sind.

Viele gucken Pornos vor allem zur schnelleren Erregung bei der Selbstbefriedigung. Einige schauen pornografische Bilder auch zusammen mit dem Partner. Manche erhoffen sich, in Pornos Tipps für den Sex mit Freund oder Freundin zu bekommen.

Kuscheln, Küssen und Verhütung kommen aber in Pornos oft viel zu kurz. Deshalb sind Pornos in den meisten Fällen keine gute Anleitung für schönen Sex. Aber manch einer holt sich dort eben ein paar Ideen, statt der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen. Dabei kann das so schön und aufregend sein.

