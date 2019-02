Meine Eltern: Erlauben sie zu viel?

Strunzi012: Ich bin 13 und meine Eltern erlauben mir total viel. Manchmal sogar zu viel. Ich darf Sachen, die meine Freundinnen nie im Leben tun dürfen. Zum Beispiel lassen sie mich schlafen gehen wann ich will und wenn ich bis 6 Uhr in der Früh noch nicht im Bett bin, ist es ihnen auch egal. Ich darf mir Filme ab 18 ansehen und darf Sachen machen, die erst mit 16 erlaubt sind! Erlauben meine Eltern zu viel oder geht das noch in Ordnung?

Dr.-Sommer-Team: Ich finde es nicht in Ordnung, wie sich deine Eltern verhalten! Natürlich ist es gut, wenn Eltern ihren Kindern möglichst viele Freiheiten lassen. Aber in deinem Fall sieht's eher so aus, als würden dich deine Eltern total allein lassen und sich gar nicht um dich kümmern. Und das ist nicht okay!

Warum das nicht okay ist, wie sich deine Eltern verhalten sollten und was du tun kannst, damit es für dich zu Hause besser läuft . . .

Das erfährst du, wenn du auf die Links klickst:

» Du brauchst Aufmerksamkeit!

» Regeln geben dir Sicherheit!

» Deine Eltern sind für dich verantwortlich!

» Das kannst du tun!

