Mein Vater weiß, dass ich Pornos gucke!

Lena, 13: Ich mache mehrmals am Tag Selbstbefriedigung und schaue mir Pornos dabei an. Letztens hat mein Vater allerdings im Verlauf gesehen, auf welchen Seiten ich war, weil ich das einmal nicht gelöscht habe. Seitdem mobbt er mich. Es fühlt sich so mies an, dass mein eigener Vater mich runter macht. Was kann ich dagegen tun?

Dr.-Sommer-Team: Lass ihn wissen, dass Du sein Verhalten verletzend findest!

Liebe Lena,

es ist klar, dass Dein Vater Dir nicht offiziell erlauben darf, dass Du unter 18 Jahren Pornos schaust. Ein Hinweis darauf von seiner Seite wäre also okay – auch ein klares Verbot. Und wenn er Dir erklären würde, welche negativen Seiten Pornos für Jugendliche haben, wäre das auch in Ordnung. Denn er ist Dein Erziehungsberechtigter und muss Dich vor solchen Folgen bestmöglich schützen.

Dass er Dich jetzt allerdings über einen offenbar längeren Zeitraum damit aufzieht oder Dich sogar runter macht, ist nicht okay. Schließlich schauen viele Jugendliche mal aus Neugierde in solche Filme rein – genau, wie es Erwachsene tun. Der Unterschied ist eben, dass Erwachsene es dürfen. Wenn Dein Vater nicht damit aufhört, über seine Entdeckung gemeine Sprüche zu bringen, erkläre ihm noch mal deutlich, wie verletzend das bei Dir ankommt. Er findet sich nämlich vielleicht ganz witzig und ahnt nicht, wie sehr Du Dich wirklich schämst.

Sag es ihm zum Beispiel so: „Papa. Es ist mir schon peinlich genug, dass Du das überhaupt mitbekommen hast. Bitte lass mich jetzt in Ruhe mit diesem Thema, damit ich Dir wieder in die Augen schauen kann. Mich macht das schon ganz traurig, weil Du nicht damit aufhörst.“ Eine Alternative ist, dass Du seine Sprüche ignorierst. Irgendwann wird er es sicher nicht mehr lustig finden, wenn Du darauf nicht mehr reagierst. Und wenn das alles nichts hilft, ziehe Deine Mutter ins Vertrauen. Das ist zwar auch wieder etwas peinlich, aber sie kann Deinem Vater vielleicht besser klar machen, wie schlecht sein Verhalten für die Beziehung zwischen Dir und ihm ist. Wir wünschen Dir, dass das Thema bald aus der Welt ist.

Dein Dr.-Sommer-Team

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.