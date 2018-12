Mag sie mich auch?

Yannik, 14: In meiner Klasse ist ein Mädchen, das ich sehr mag. Im Unterricht und in der Pause schauen und lächeln wir uns immer an. Und sie ist auch das einzige Mädchen, das mich wirklich immer nett begrüßt. Kann es sein, dass sie mich auch mag?

Dr.-Sommer-Team: Ja. Das klingt so!

Lieber Yannik,

es scheint fast so, als könntest Du es nicht glauben, dass dieses Mädchen Dich auch mag. Aber warum? Überleg doch mal, wie es bei Dir ist. Wenn Du ein Mädchen immer wieder anlächelst und ihm jeden Tag aufgeschlossen und fröhlich guten Morgen sagst, machst Du das doch auch nur aus Sympathie. Jemand, den Du nicht magst oder der Dir egal ist, bekommt diese Aufmerksamkeit von Dir sicher nicht. Oder?

Ihr wird es sicher genauso gehen. Und alle Signale, die sie aussendet, sind positiv. Also vertraue auf Dein Gespür und zweifle nicht daran, dass ein tolles Mädchen Dich richtig gern hat. Da Ihr in einer Klasse seid, wird es ein Leichtes für Dich, mit Ihr ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch etwas zusammen zu machen. Ein Referat oder eine Gruppenarbeit in der Klasse oder ein Eis auf dem Heimweg. Dir fällt sicher etwas ein, wie Du in ihrer Nähe sein kannst um sie besser kennen zu lernen. Sei einfach weiter nett zu ihr. Alles andere findet sich dann von selber, wenn die Chemie zwischen Euch stimmt.

Dein Dr.-Sommer-Team

