Traurigkeit gehört dazu: Wenn Du weinen musst: Wein ruhig! Du bist ja traurig, also ist es vollkommen in Ordnung, auch zu weinen. Es bringt nichts, sich das traurig sein zu verbieten. Mal so lange zu heulen, bis keine Tränen mehr kommen, ist zwar anstrengend, aber der erste wichtige Schritt um Liebeskummer loszuwerden.