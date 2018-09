Starte etwas Neues! Gibt es etwas, was Du schon immer mal machen wolltest, aber nicht konntest – vielleicht auch, weil Du in einer Beziehung warst? Jetzt hast Du die Chance dazu! Geh zum Tanzkurs, in den Sportverein, in die Theater-AG, schnapp Dir eine Gitarre und gründe eine Band, lern singen im Chor... Du tust Dir dabei selbst etwas Gutes und lernst noch neue Leute kennen!