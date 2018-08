Schreibe ein romantisches Ende! Genauso wie der Anfang eines Liebesbriefs schön sein sollte, darfst Du auch ein tolles Ende wählen. Fasse beispielsweise noch einmal die Gefühle kurz zusammen, die Du für Dein Traumgirl/Dein Traumboy hast. Sag ihm/ihr zu Beispiel, dass Du sie für immer gern haben wirst und Ende mit "für immer, Deine (Dein Name)" oder "alles Liebe, (Dein Name)" oder "Du bedeutest mit alles, (Dein Name).