Liebesbrief-Contest: 9. Runde - 14 bis 15 Jahre!

Von Ramona (15) aus Hansühn Hey Mein Hasi, wie gehts es dir ?? Ich hoffe gut, mir schon ich vermisse dich ganz dolle! Ich vermisse jeden deiner küsse und würde am liebsten jeden tag nur bei dir sein und in deinen armen liegen!! Ich kann werde schlafen noch träumen und wenn ich denn mal schlafe denn träume ich nur von dir. Wie wir uns küssen,streichel, in die augen sehen ich verstehe gar nicht wieso ich sowas gerade jetzt verdient hab! So bald ich meine Augen schließe sehe ich nur dich ,ich kann gar nicht an was anderes denken so bald ich deinen namen höre muss ich lächeln und denke mir 'Er gehört ganz allein mir und nur mir!! Dies ist nur für dich mein Hase denn ich lieb dich soo sehr das ich die zeit nie mehr vergessen werde!! Als ich dich sah, hatte ich Angst dich kennenzulernen. Als ich dich kannte, hatte ich Angst dich zu küssen. Als ich dich küsste, hatte ich Angst mich zu verlieben. Und jetzt, da ich dich liebe, habe ich Angst dich zu verlieren. Ich habe Schmerzen in meinem Herzen. Du lebst an einem Ort, der ist zu weit fort. Doch eins sollst Du wissen: Ich werde Dich Tag und Nacht vermissen! Deine Ramona