Liebesbrief-Contest: 9. Runde - 14 bis 15 Jahre!

Von Seraja (15) aus Wölflinswil, Schweiz An meinen Traum Ich weiss nicht genau, wie ich meine Gefühle in Worte fassen kann. Damals, als ich dich kennen gelernt habe, knutsche ich mit einem anderen- aus Spass. Dabei waren meine Gefühle nur bei dir. Seit der ersten Sekunde weiss ich, dass ich dich liebe. Die Küsse mit ihm, waren nichts. Und dann, als wir beide gemerkt haben, dass wir uns so ziemlich eifersüchtig gemacht haben, wusste ich sofort, dass da nicht nur Freundschaft war. Aber leider, war ich so naiv und doof, und knutsche noch einmal mit einem anderen Jungen rum. Und erst vorhin, als ich besuch von einem Freund bekam, ein Freund der mich liebt, erst dann als er mich geküsst hatte, und ich ihn weggestossen habe wusste ich nun endgültig, dass ich nur DICH liebe. Aber ich habe mir meine Chance selbst verbockt. Weil ich rumgeknutscht habe. Mein schlechtes Gewissen war grösser als je zuvor. Obwohl wir nicht zusammen sind, komme ich mir so vor, als hätte ich dich betrogen. Mein Traum, ich will dir hiermit nur sagen, dass ich dich liebe. Dass ich dich über alles liebe, und dass ich dich nie verlieren will. Ich habe einen grossen Fehler begonnen, habe mir selbst meine Chance kaputt gemacht. Nun muss ich damit Leben. Schatz ich liebe dich, und ich will dich nie verlieren. In Liebe deine Seraja