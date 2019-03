Liebesbrief-Contest: 9. Runde - 14 bis 15 Jahre!

Von Theresa (15) aus Stolzenau Ich habe gedacht, dass ich ohne dich glücklicher bin. Ich frage mich, ob du geweint hast, nachdem es aus war. Hast du? Ich nicht. Wir wollten doch Freunde bleiben. Aber warum reden wir dann nicht mehr? Zwischen uns ist Eis. Trotzdem muss ich an dich denken. Tag und Nacht. Oft frage ich mich, ob da noch etwas anderes als das Eis ist. Etwas einzigartiges, so wie meine Gefühle für dich einzigartig sind. Du spürst es nicht oder? Du kannst wieder lachen und dein Kummer ist vorbei. Ich kann nicht lachen. Ohne dich scheint die Sonne in meinem Herzen nicht mehr. Ich liebe dich sehr. Warum habe ich das so spät erkannt? Jetzt bin ich allein. Schatz... Was bringt mir dieses Leben wenn du einfach nicht da bist? Für diesen Liebesbrief kannst du nicht mehr voten!