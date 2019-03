Kein Glück mit den Girls? Woran das liegen kann...

Du bist total nervös? Jeder Junge ist etwas nervös, wenn er mit einem Mädchen Zeit verbringt, das er mag. Das ist ganz normal. Ein bisschen Nervosität ist auch okay. Wenn jedoch Du total nervös bist, weil Du denkst, dass kein Mädchen sich in Dich verlieben wird, dann ist das etwas schwierig. Baue erst mal Dein Selbstbewusstsein wieder auf. Suche Anerkennung bei Deinen Kumpels oder bei Deinem Lieblingshobby. Wenn Du Dich nämlich selber gern hast und Dich mit Dir selber wohl fühlst, dann wirst Du auch im Kontakt mit Mädchen nicht mehr so nervös sein. Und außerdem es gibt keinen Grund, warum ein Mädchen Dich nicht toll finden könnte – auch, wenn es nicht bei jeder gleich gut läuft.