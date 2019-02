Kann ich während der Regel schwanger werden?

BalkanLady06: Kann man schwanger werden, wenn man Geschlechtsverkehr während der Tage hat?

Dr.-Sommer-Team: Ja, das ist möglich! Die Chance ist zwar geringer als an anderen Tagen aber sie besteht. Und da du bei der Verhütung immer auf Nummer sicher gehen solltest, ist es ratsam auch beim Sex während der Regel zu verhüten.

So funktioniert das mit der Befruchtung: Befruchtet werden kann eine Frau zwar nur etwa 48 Stunden pro Monatszyklus. Immer um den Eisprung herum - also 14 Tage vor der nächsten Regel. Doch da der menschliche Körper keine Maschine ist, die immer gleich funktioniert, gibt es oft Gründe, die diese beschränkte Befruchtungszeit verlängern.

Der wichtigste Grund: Wenn männliche Samenzellen in die Gebärmutter bis hinauf in die Eileiter gelangen, wo die Befruchtung stattfindet, können sie dort 5 bis 7 Tagen (manchmal noch länger!) überleben. Sie lauern dort sozusagen auf den nächsten Eisprung. Und bei jungen Mädchen, deren Hormonhaushalt noch nicht eingespielt ist, kann es auch mal zu zwei Eisprüngen kurz hintereinander kommen.

Das kann passieren: Nehmen wir also mal an, dass ein Girl während der Tage ungeschützten Sex hat. Dann sind viele Samenzellen auch noch dann befruchtungsfähig, wenn ihre Regel längst vorbei ist. Hat sie dann einen vorgezogenen Eisprung - was häufiger mal vorkommt - kann es noch Tage später zu einer Befruchtung kommen. Um dieses Risiko auszuschließen, solltest du bei jedem Geschlechtsverkehr verhüten. Auch während der Regel!