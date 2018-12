Kann ich ihren Orgasmus spüren?

Benedikt, 14: Ich habe schon einiges darüber gehört, bin mir aber trotzdem unsicher: Kann ich als Junge beim Sex den weiblichen Orgasmus richtig spüren? Oder ist das ein Gerücht.

Dr.-Sommer-Team: Das ist möglich, aber nicht immer der Fall!

Lieber Benedikt,

es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass ein Mädchen gerade einen Orgasmus hat: Schnellerer Atem und Stöhnen aber auch die veränderten, oft schnelleren Bewegungen können ein erkennbares Signal dafür sein, dass das Mädchen stark erregt ist.

Und manchmal kann ein Junge den weiblichen Orgasmus auch an seinem Penis spüren. Der Grund: die Muskeln der Scheide ziehen sich beim Orgasmus einige Male zusammen und entspannen sich wieder. Sie pulsieren sozusagen. Und das ist manchmal auch für den Jungen zu merken.

Wenn Du es nicht spürst, heißt das allerdings nicht, dass das Mädchen seinen Orgasmus vorgetäuscht hat. Denn der Höhepunkt verläuft bei jedem Mädchen anders und kann vom Mal zu Mal unterschiedlich intensiv sein.

Außerdem kann es auch sein, dass der Junge durch seine eigene Erregung gar nicht sensibel oder aufmerksam genug ist, um diese feinen Muskelbewegungen in der Scheide an seinem Penis zu spüren. Du kannst also versuchen, beim Sex den Körper des Mädchens aufmerksam zu spüren. Ob Du ihren Orgasmus jedoch fühlen wirst, bleibt jedes Mal eine Überraschung. Die Chancen steigen, wenn Ihr nicht gleichzeitig zum Höhepunkt kommt und Du Deine Sinne voll auf das Mädchen konzentrieren kannst.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Orgasmus-Test! Weißt Du Bescheid?

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

» Alle Infos zum Thema Orgasmus findest Du hier!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.