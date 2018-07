Kann ich die Form meiner Brüste ändern?

Sophie, 15: Ich hab Körbchengröße B. Damit bin ich auch ganz zufrieden. Aber ich mag die Form meiner Brüste nicht. Sie sind mir zu spitz. Kann ich daran irgendwas ändern?

Dr.-Sommer-Team: Nein. Das geht nicht!

Liebe Sophie,

leider sind ganz viele Mädchen nicht mit der Form oder Größe ihrer Brüstezufrieden. Und es kann noch etwas dauern, bis du dich an die Veränderungen deines Körpers gewöhnst. Du bist 15 Jahre alt. Da kann sich der Körperbau und die Figur immer noch verändern. Und mit der Zeit wirst du mehr und mehr lernen, deinen Körper zu akzeptieren. Du kannst schließlich auf natürlichem Wege nichts an der Brustform ändern. Was du aber tun kannst: Trage einen BH, der die Brüste genau in die von dir gewünscht Form bringt. Dann hast du immerhin in Unterwäsche deinen Traumbusen. Und wenn du dich ein Mal vor einem Jungen ausziehst, mach dir keine Sorgen. Uns hat noch nie ein Junge geschrieben, der sich beschwert hat, dass ihm die Brüste seiner Freundin zu spitz sind.

Alles Gute,

Dein Dr.-Sommer-Team

