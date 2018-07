Ist mein Penis zu klein?

Boris, 15: Mein Penis ist schlaff neun Zentimeter und steif 13 Zentimeter lang. Meine Schwester hat das erfahren und gesagt, dass das zu klein ist. Stimmt das?

Dr.-Sommer-Team: Nein. 13 cm sind eine normale Größe!

Lieber Boris,

Deine Schwester hat Dich zu Unrecht verunsichert. Denn 13 Zentimeter, an einem steifen Penis gemessen, sind für einen Jungen in Deinem Alter eine ganz normale Größe. Der Durchschnitt liegt nämlich bei 14,4 Zentimetern. Das heißt, es gibt viele Penisse, die kürzer oder länger sind. Auch die Dicke kann übrigens sehr unterschiedlich sein.

Auf jeden Fall bist Du von der Natur so ausgestattet worden, dass Du mit Deiner Penislänge schönen Sex haben kannst. Falls Deine Schwester meint, dass größere Penisse beim Sex besser seien, dann ist das ihre persönliche Vorliebe. Es gibt genauso Mädchen, denen die Penisgröße entweder egal ist, denen es eher auf die Dicke ankommt oder die auch mit einem Jungen mit kurzem Penis tollen Sex erleben.

Also nimm es locker und lass den nächsten Spruch Deiner Schwester über Deinen Penis an Dir abprallen. Der geht sie ja auch eigentlich gar nichts an, oder?

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Penis-Fakten! Das Wichtigste im Überblick!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.