Sonja, 14: Ich schäme mich für meinen Körper, weil ich etwas dicker bin, als andere. Mein Freund ist aber dünn. Jetzt möchte ich bald unbedingt Sex mit ihm, ich habe aber Angst - wegen meines Körpers. Was soll ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Dann warte noch damit, ihn zu zeigen!

Liebe Sonja,

Du fühlst Dich gerade nicht wohl in Deinem Körper. Leider geht es über der Hälfte der Mädchen in der Pubertät so. Denn alle müssen sich erst mal an die veränderten Körperformen gewöhnen. Viele Mädchen wissen nicht genau, warum ihr Körper weiblicher und damit runder wird. Der Grund dafür ist, dass sich der Körperfettanteil bei Mädchen nicht unbedingt wegen falscher Ernährung erhöht. Sondern die Zunahme ist zum großen Teil die Folge der weiblichen Hormone, die in der Pubertät vermehrt produziert werden. Und das Becken der Mädchen wird breiter, damit später mal ein Baby darin Platz findet. Ein weiblicher Körper hat deshalb von Natur aus mehr Fett und Rundungen, als der von Jungen. Kein Wunder also, dass Dein Freund dünner oder schmaler ist, als Du.

Wenn Du Dich noch nicht nackt vor Deinem Freund zeigen möchtest, dann baue Dir selber keinen Druck auf. Du bist 14 Jahre alt. Das ist jung für den ersten Sex. Zum Vergleich: Sogar mit 16 Jahren hat erst die Hälfte der Mädchen Sex gehabt.Und zwar aus dem Grund, dass auch sie vorher noch nicht bereit dafür waren. Es ist schließlich etwas sehr intimes, einem Jungen so nah zu sein und sich nackt zu zeigen.

Du könntest zwar auch Dein Nachthemd anbehalten oder das Licht ausmachen, aber das würde vermutlich an Deinem Gefühl nicht viel ändern. Denn erst, wenn Du Deinem Freund so weit vertraust, dass Deine Bedenken fast keine Rolle mehr spielen, wird der richtige Moment da sein. Dann spielt nämlich auch ein kleines Bäuchlein keine Rolle mehr, wenn Du Dir seiner Liebe sicher bist.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Mädchen in der Pubertät: Was sich wann entwickelt!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.