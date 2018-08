Ich bin verliebt in den Schwarm meiner Freundin!

Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Das gilt nicht nur für dich, sondern auch für deine Freundin. Du kannst nichts dafür, wenn der Junge sie nicht zur Freundin will. Genauso wenig bist du schuld daran, dass er sich in dich verliebt hat. So was passiert einfach. Deshalb gibt's auch keinen Grund, warum du jetzt auf eine Beziehung mit ihm verzichten solltest. Wenn du einer Freundin den Freund ausspannst, ist das anders. In diesem Fall hättest du dich in ihre Beziehung eingemischt. Zum Beispiel, indem du ihren Freund verführst oder ihm die Liebe zu seiner Freundin irgendwie madig machst. Das wär gemein und unfair. Doch das hast du ja nicht getan. Der Junge hat deiner Freundin auch keine Hoffnungen gemacht, dass aus ihnen mal ein Paar wird. Deshalb ist deine Freundin ganz allein dafür verantwortlich, was sie fühlt und denkt, wenn sie erfährt, dass ihr euch liebt.