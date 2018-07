Hilfe: Mein Kumpel drängt mich zum Sex!

Nevina: Er will unbedingt mit mir schlafen aber ich will noch nicht! Was soll ich machen? Er lässt mich einfach nicht in Ruhe? Dabei sind wir noch nicht mal ein Paar, sondern nur gute Freunde! Also wenn ihr nen guten Tipp für mich habt, was ich machen könnte, meldet euch bitte!

Dr.-Sommer-Team: Wie ist das mit deinem Kumpel? Checkt der nicht, dass dein "Nein!" auch wirklich "Nein!" bedeutet? Oder ist es vielleicht so, dass du ihm noch gar nicht klar und deutlich gesagt hast, dass Sex mit ihm für dich nicht in Frage kommt? Vielleicht traust du dich nicht, ihm ne klare Abfuhr zu erteilen, um eure Freundschaft nicht zu gefährden.

Deshalb: Lass dich nicht verunsichern! Es ist völlig okay "Nein!" zu sagen. Denn du entscheidest ganz allein, wann und mit wem du Sex haben willst.

Falls er dich wieder damit belästigt, hab ich ein paar Tipps für dich:

» 1. Tipp: Mach eine klare Ansage!

» 2. Tipp: Mach ihm klar, dass Sex zwischen euch verboten ist!

» 3. Tipp: Droh damit, ihm die Freundschaft zu kündigen!

» 4. Tipp: Schreib ihm einen Brief!

