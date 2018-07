Hat er mich nur verarscht?

Daniela, 17: Vor zwei Wochen hab ich mich mit meinem Schwarm getroffen. Wir haben die ganze Zeit rumgemacht. Er hat mich auch überall angefasst. Ich dachte, er hätte Gefühle für mich. Und am nächsten Tag hat er zu einer anderen Freundin von ihm gesagt, dass ich nicht die Richtige für ihn bin. Er hat mir geschrieben, dass er mit mir reden muss. Seit dem haben wir nicht voneinander gehört. Wenn ich ihm schreibe, antwortet er nicht. Ich fühle mich so verarscht. Aber ich liebe ihn schon seit einem Jahr. Ich bin so fertig. Was soll ich nur tun?

Dein Dr.-Sommer-Team: Ob es Absicht war, weiß nur er!

Liebe Daniela,

Du empfindest schon seit langem etwas für den Jungen. Das hat es ihm leicht gemacht, sich Dir anzunähern. Vielleicht hatte er nicht direkt vor, Dich auszunutzen. Möglicherweise hat er bei Eurem Date einfach gemacht, worauf er Lust hatte. Ohne dabei an Deine Gefühle zu denken. Ob er sich aber in dem Moment schon sicher war, dass es mit Euch von seiner Seite aus nichts werden kann, weiß nur er. Was jedoch auf der Hand liegt: Er scheint sich klar zu sein, dass er nicht genug für Dich empfindet, um mit Dir zusammen sein zu wollen. Sonst hätte er sich gemeldet. Jetzt drückt er sich davor, Dir die Wahrheit persönlich zu sagen. Das ist enttäuschend für Dich. Vor allem, weil Du schon lange in ihn verliebt bist und auch körperlich schon viel Nähe zu ihm zugelassen hast. Umso mehr tut es weh, wenn er sich jetzt einfach nicht mehr meldet. Was Du jetzt tun kannst? Laufe ihm nicht hinterher. Fang an ihn zu vergessen. Weine um ihn, seit wütend auf ihn und tue Dinge, die Dir gut tun. Irgendwann tut es nicht mehr so weh. Auch wenn er Dein Herz gebrochen hat. Es heilt wieder.

Dein Dr.-Sommer-Team

