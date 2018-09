Freundliche Gesichter Wenn Du vor der Klasse stehst und ein Referat oder einen Vortrag halten musst, dann schau am besten die Mitschüler an, die Du magst und die Dir ein gutes Gefühl geben! Es ist immer besser, in ein freundliches Gesicht zu schauen, als jemanden anzusehen, zu dem Du keine gute Beziehung hast! Ein Freund oder eine Freundin wird Dir während einer Präsentation immer aufmunternd zulächeln und das hilft gegen Dein Lampenfieber.