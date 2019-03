Gute Freunde geben sich auch mal ein Küsschen! Ihr hattet wohl einfach Lust, euch zu küssen. Das entstand aus der Situation heraus ? und ist meiner Meinung nach völlig okay! Denn für euch scheint die Situation klar zu sein. Wenn das so ist, verändert sich zwischen euch und in euren Beziehungen nichts. Ihr seid und bleibt Freunde. Dann macht euch das Leben nicht unnötig schwer, in dem ihr euer kleines Geheimnis verbreitet! weiter lesen . . .