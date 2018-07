Die einen mögen es langsam, die anderen finden es gut, wenn der Finger eher schnell rein und raus gleitet. Manche finden es mit einem Finger gut, andere auch mit zweien oder mehr. Wichtig ist auf jedem Fall, dass Finger und Scheide so feucht sind, dass sie gut gleiten, damit sich die Reibung in der Scheide und am Scheideneingang beim Fingern angenehm anfühlt.

