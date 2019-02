Eure Fragen: Wie kann ich den Orgasmus rauszögern?

Nico, 15: Meine Freundin und ich haben jetzt schon ein paarmal miteinander geschlafen. Aber ich komm dabei immer so schnell zum Orgasmus. Meist nach wenigen Sekunden. Mein Kumpel sagt, bei ihm wär das am Anfang auch so gewesen. Trotzdem: Gibt es nicht irgendwelche Tricks, wie ich den Orgasmus rauszögern kann?

Dr.-Sommer-Team: Indem du versuchst, gelassener zu werden!

Hallo, Nico! So wie dir geht es vielen Jungen bei ihren ersten sexuellen Erlebnissen oder zu Beginn einer Liebesbeziehung. Außerdem bist Du in deinem Alter noch sehr leicht erregbar. Aus diesem Grund ist es normal, dass du zurzeit oft schon nach wenigen Sekunden einen Samenerguss

hast. Du solltest dir deshalb keinen Stress machen und lieber versuchen, anders damit umzugehen. Das heißt zum Beispiel: Akzeptiere die Situation so, wie sie ist. Lass deinem Orgasmus beim Sex erst mal freien Lauf und genieße ihn. Du wirst sehen: Danach ist der Druck weg, und du kannst Dich ganz entspannt und liebevoll Deiner Freundin widmen. Wenn ihr dann Lust bekommt, gleich noch mal miteinander zu schlafen, dauert es bis zum zweiten Samenerguss sicher ein bisschen länger. Sobald du spürst, dass deine Erregung zunimmt, kannst du auch eine Bewegungs- pause einlegen. Und noch ein Tipp: Verwende beim Sex mit deiner Freundin dickwandige Kondome, die in Apotheken, Super- und Drogeriemärken erhältlich sind und auf denen meistens "aktverlängernd" steht.

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team

