So kannst du deinen Freund einweihen! Wenn du dir sicher bist, dass du auch auf Frauen stehst, dann sprich mit deinem Freund! Sag zum Beispiel: "Du, kannst du dir vorstellen mit einem Mädchen zusammen zu sein, die sich auch zu anderen Frauen hingezogen fühlt? Mir geht's nämlich manchmal so, obwohl ich in dich verliebt bin. Ich hoffe, du bist jetzt nicht eifersüchtig. Denn dazu gibt's keinen Grund. Ich versprech dir auch, dass ich dir sage, wenn das ein Problem wird."