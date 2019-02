Eure Fragen: Meine Eltern - Erlauben sie zu viel?

Das kannst du tun!

Überleg dir, was du bei deinen Eltern vermisst und was du dir von ihnen wünschst!

» Vielleicht möchtest du, dass sie mal wieder was mit dir unternehmen, dass sie mehr Zeit für dich haben oder dir öfter bei den Hausaufgaben helfen.

» Kann auch sein, du wünschst dir, dass sie nicht mehr zu allem Ja sagen, dir auch mal Druck machen, wenn du die Schule schleifen lässt oder dich ins Bett schicken, wenn du wieder mal kein Ende findest.

» Auch möglich, dass du von ihnen gelobt werden willst oder bestraft werden möchtest, wenn du Scheiß gebaut hast.

» Vielleicht sollen sie dich auch mal in den Arm nehmen und dir sagen, dass sie stolz auf dich sind . . .

Egal was es ist: Schreib es auf und mach daraus deinen ganz persönlichen Wunschzettel an deine Eltern. Gib ihnen diesen Wunschzettel! Denn Eltern sind manchmal so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie das vergessen. Dann muss man sie wieder daran erinnern.

Trau dich! Du wirst sehen: So ein Wunschzettel ist gar nicht blöd und nichts, wofür du dich schämen musst. Das einzige, was du dabei riskierst ist, dass trotzdem alles so bleibt wie's ist. Das glaub ich aber nicht. Ich bin sicher, dein Wunschzettel wird bei euch zu Hause was verändern.

Zurück zum Artikel . . .