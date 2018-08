Eure Fragen: Mein Freund ist total eifersüchtig!

Versuch, mit ihm über seine Gefühle zu reden! Spürst du seine Bereitschaft dazu? Wenn ja, dann besteht noch Hoffnung. Denn das zeigt dir, dass er sich über die Problematik seines Verhaltens mehr oder weniger bewusst ist. Und das ist die Voraussetzung dafür, um daran zu arbeiten und etwas zu verändern. Aber: Blockt er solche Gespräche ab oder zwingt sich nur ab und zu dazu, mal nicht so eifersüchtig zu reagieren, weil er spürt, dass er sonst Ärger mit dir kriegt, dann hast du kaum eine Chance. Dann steckt er so tief in seinem Verhaltensmuster drin, dass er ohne professionelle Hilfe - zum Beispiel durch einen Psychotherapeuten oder Jugendberater - da nicht mehr raus kommt. Und dann hat auch eure Beziehung auf Dauer keine Chance. weiter lesen . . .