Eure Fragen: Ist es noch zu früh für Zärtlichkeiten?

Was traust du dir zu und was willst du jetzt noch nicht? Vielleicht möchtest du ja gerne, dass er deine Brüste streichelt aber hast Angst, dass er dann weiter macht und dir zum Beispiel in die Hose geht. Das kannst du vermeiden, indem du ihm vorher liebevoll klar machst: "Unters T-Shirt gehen ist okay aber mehr mag ich im Moment noch nicht!" Du kannst es auch einfach drauf ankommen lassen. Und wenn du spürst, dass er mehr will, darfst du einfach "Stopp!" sagen und seine Hand wegschieben.