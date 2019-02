Eure Fragen: Freund aus dem Internet - kann das was werden?

MARIA, 15: Ich hab mich schon wieder in einen Jungen aus einem Internet-Forum verliebt. Und jetzt hat er mich auch noch gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Eigentlich will ich das nicht, weil er weit weg wohnt. Aber ich bin unsicher, was richtig ist. Soll ich es mit ihm versuchen? Oder mich lieber nach anderen Jungs umschauen, die in meiner Nähe wohnen?

DR.-SOMMER-TEAM: Das kommt auf deine Bedürfnisse an!

Liebe Maria, im Internet lernst du schnell Jungen kennen und kommst einfach mit ihnen ins Gespräch. Das geht leichter, als wenn ihr euch gegenüberstehen würdet. Du kannst dich mit anderen über alles austauschen und über deine Antworten in Ruhe nachdenken. Das gibt Sicherheit und macht Spaß. Dabei kann es natürlich auch passieren, dass du für einen Jungen Zuneigung entwickelst. Aber reicht es dir, mit deinem Schwarm zu mailen und zu telefonieren? Oder wünschst du dir einen ''echten'' Jungen, mit dem du lachen und etwas unternehmen kannst? Wenn das so ist, dann sieh dich doch mal in deiner Schule, beim Sport oder einem deiner anderen Hobbys nach Jungen um. Erkläre dem Jungen aus dem Forum: ''Ich mag dich wirklich gern. Aber ich möchte mich mit dem Jungen verabreden können, mit dem ich zusammen bin.'' Chatten kannst du trotzdem noch. Doch du bist wieder frei dafür, dich nach anderen Jungen in deiner Umgebung um zu gucken. Vielleicht verliebst du dich sogar in einen von ihnen. Dann wirst du merken, wie schön es ist, deinen Schwarm auch zu sehen, zu fühlen und zu riechen. Ich wünsche es dir.

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team

Warnung!

Wenn du dich in einen Chatpartner verliebst und ihn kennenlernen möchtest, triff dich nicht allein mit ihm. Denn du kannst dir nie sicher sein, wer wirklich hinter den netten Worten aus dem Chat steckt! Zum ersten Treffen nimm am besten deine Eltern oder Freunde mit und trefft Euch nicht an einem einsamen Ort. Vielleicht ist er/sie wirklich nett ? aber vielleicht auch nicht! Das weißt du nie!

