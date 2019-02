Elterntest: Jetzt gibt's Zeugnisse für deine Eltern!

Wahnsinn: 10.102 BRAVO.de User haben bei unserem großen Elterntest mitgemacht. Für Mum und Dad gibt's jetzt Zeugnisse!

Wir wollten wissen: Wie gut machen deine Eltern ihren Job? Über 10.000 User haben ihren Eltern Noten gegeben. Hier verraten wir dir, wie gut oder schlecht Mütter und Väter dabei abgeschnitten haben.

Benotet wurde alles, was für dein Zusammenleben in der Family wichtig ist: Zum Beispiel wie viel Respekt die Eltern vor deiner Privatsphäre haben, wie sehr sie dir vertrauen, wie viel sie dich in der Schule unterstützen, wie großzügig sie sind, wie vertrauensvoll du mit ihnen über Probleme reden kannst und wie gut sie dich aufgeklärt haben . . .

Klick dich einfach durch die nächsten Seiten und schau dir an, wie deine Eltern in den verschiedenen "Fächern" abgeschnitten haben. Am Schluß gibt's dann eine Gesamtnote für Mütter, für Väter und für die Eltern als Team.

Check die Noten deiner Eltern - los geht's:

» Zusammenleben in der Familie

» Respekt vor der Privatsphäre

» Behandlung gegenüber den Geschwistern

» Beziehung der Eltern

» Kochkünste der Eltern

» Beziehung zu Vater und Mutter

» Freizeit mit den Eltern

» Finanzielle Großzügigkeit

» Elterliche Regeln und Verbote

» Verhandlungsbereitschaft der Eltern

» Wenn Eltern bestrafen

» Hilfe bei den Hausaufgaben

» Unterstützung bei Schulproblemen

» Eltern und Freunde

» Beziehung der Eltern zum Freund oder zur Freundin

» Umgang der Eltern mit dem Thema Aufklärung

» Reden über Liebe und Sex

» Reden über Gefühle und Probleme

» Elterliche Liebe

» Liebevoller Umgang

» Familiäres Vertrauen

» Das Zeugnis der Mütter

» Das Zeugnis der Väter

» Das Zeugnis der Eltern als Team

