Die zehn Arten der Liebe!

Liebe in der Familie! Geschwisterliebe, Mutterliebe, Vaterliebe! Was wären wir ohne diese ganz besondere Form dieser tiefen Verbundenheit mit unseren engsten Familienmitgliedern? Diese Art der Liebe gehört wohl zu denen, die am meisten Belastung aushält und die uns ein Gefühl von Geborgenheit und Rückhalt gibt. Sie ist aber auch diejenige, die uns am meisten aus der Bahn wirft, wenn sie überstrapaziert oder missbraucht wird und zu zerbrechen droht. In dieser Liebe ist auch Körperlichkeit in Form von Knuddeln, Drücken, Umarmen und Küsschen geben schön und angemessen. Sexuelle Annäherung hat hier allerdings überhaupt nichts zu suchen. Das wäre Missbrauch innerhalb der Familie.