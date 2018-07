Cybermobbing! So schützt Du Dich!

Handy und Internet machen es möglich, dass Jungen und Mädchen auf darüber belästigt, beleidigt und fertig gemacht werden. Betroffene leiden sehr unter diesen oft anonymen Angriffen.

Was ist Cybermobbing?

Einige nennen es Cybermobbing, andere Cyber-Bullying. Gemeint sind absichtliche und fiese Bedrohungen, Anfeindungen, Beleidigungen, Ausgrenzungen, Angriffe und das Verbreiten von Lügen über andere Personen über das Internet oder Handy. Die Täter verfolgen vor allem das Ziel, ihr Opfer fertig zu machen, bloßzustellen oder ihnen Angst zu machen. Von Mobbing redet man vor allem dann, wenn diese Gemeinheiten keine einmalige Aktion sind, sondern wiederholt oder über einen längeren Zeitraum passieren. Nicht selten tun sich sogar Gruppen in "Hassforen" zusammen, um gemeinschaftlich eine bestimmte Person fertig zu machen.

Hier erfährst Du mehr darüber:

Ist das wirklich so schlimm?

Es gibt keinen Grund, solche Angriffe als "nicht so schlimm" oder "Joke" zu bewerten. Sie gehen auch weit über das hinaus, was als Streich bezeichnet werden kann. Diese Art von Mobbing ist kein Scherz, sondern echte psychische Gewalt. Die Opfer leiden sehr darunter und bleiben aus Angst oder Scham oft zu lange allein mit den belastenden Erlebnissen. Die Folge ist, dass es sogar Jungen und Mädchen gibt, die deswegen den Spaß am Leben verlieren. Und das vor allem, weil sie nicht selten auch auf dem Schulhof Opfer von Dissattacken werden. Das hält niemand lange aus. Opfer brauchen deshalb Hilfe!