Begegnung mit dem/der Ex!? So bleibst Du locker!

Du magst ihn/sie noch? Wenn Du merkst, dass Du noch etwas für Deinen ehemaligen Schwarm empfindest? Dann bleib erst mal ruhig. Manchmal kann so ein Treffen alte Gefühle wecken, und Du hast auf einmal das Gefühl, wieder verliebt zu sein. In so einem Fall ist es jedoch immer besser, erst einmal ein paar Tage abzuwarten. Wenn Du danach immer noch verliebt bist, dann frag Dein/Deine Ex nach einem Treffen und schau, wie er/sie darauf reagiert. Vielleicht ging es ihm/ihr ähnlich. Und wenn nicht?! Auch wenn er/sie keine Gefühle mehr für Dich hat, hast Du die Möglichkeit, das zu akzeptieren.