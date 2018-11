Begegnung mit dem/der Ex!? So bleibst Du locker!

Sei nicht nachtragend Das Leben ist viel zu kurz, um noch Ewigkeiten wütend auf Deinen/Deine Ex zu sein. Klar tut eine Trennung sehr weh, und Du brauchst dann ganz viel Zeit, um das zu verarbeiten. Und die darfst Du Dir auch nehmen. Doch irgendwann ist die Zeit gekommen die Trennung zu akzeptieren, loszulassen und zu vergeben. Weißt Du nämlich, wer am meisten davon profitiert, wenn Du Deinem/Deiner Ex vergibst? Du! Ständig darüber nachzudenken, was einer von Euch falsch gemacht haben könnte, macht Dich auf Dauer nämlich nur verbittert und traurig. Verwende Deine Zeit lieber für Positives! Dein Ex/Deine Ex wird es übrigens bestimmt auch spüren, wenn Du ihm/ihr vergeben hast. Und wer weiß, vielleicht ist das der erste Schritt zu einer wunderbaren Freundschaft - oder zumindest zu einer Versöhnung!