Sei so natürlich wie möglich Jeder möchte, dass seine/ihr Ex denkt, dass es ihm/ihr jetzt super geht. Du bestimmt auch. Oder? Damit es in jedem Fall so rüberkommt, stell Dich aufrecht hin, atme tief durch, entspanne Deine Schultern und lächle natürlich. Ganz wichtig ist aber, dass Du es mit dem Glücklich-wirken nicht übertreibst. Dein/Deine Ex kennt Dich nämlich sehr gut. Und deshalb wird er/sie bestimmt merken, wenn Du Dein Glück nur vorspielst.