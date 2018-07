Auf andere wirke ich komisch!

Timo, 16: Mein Problem ist, dass ich auf Fremde meist etwas komisch wirke. Ich kleide mich einfach anders und höre auch eher alte Musik aus den 70er Jahren. Und ich bin sehr ruhig. Habt Ihr Tipps, wie ich besser ankommen könnte?

Dr.-Sommer-Team: Bleib Du selbst!

Lieber Timo,

Du hast gerade das Gefühl, dass Du Dich durch Deine besonderen Interessen ein bisschen zum Außenseiter machst. Und sicher ist es auch so, dass einige Menschen in Deinem Umfeld etwas unsicher sind, wie Du wohl drauf bist. Es gibt aber auch ganz bestimmt einige, die Dich dafür bewundern, dass Du Dein Ding durchziehst. Das sprechen viele Menschen nur nicht laut aus.

Um mit anderen besser in Kontakt zu kommen, ist es wichtig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also etwas, was für beide Seiten spannend ist. Wenn die anderen Deine Musik und Deine Stars noch nicht kennen, erzähle ihnen davon oder lass sie mal in Deine Songs reinhören. Vielleicht verstehen sie dann, was Dich daran so fasziniert. Andersrum ist es natürlich auch verbindend, wenn Du versuchst, die Interessen der anderen nachzuvollziehen. Dann löst sich das Gefühl möglicherweise bald ein bisschen auf, von unterschiedlichen Planeten zu kommen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass Du im Internet nach anderen Jugendlichen oder Gruppen in Deiner Nähe schaust, die sich auch auf die 70er Jahre stehen. Da wirst Du nicht lange suchen müssen. Die Fans dieser Zeit erkennst Du vielleicht nur sonst draußen nicht gleich, weil sie nicht alle täglich ihren Look auf die damalige Mode abstimmen. Aber es gibt sehr viele von ihnen.

Auf Fan-Treffen, Konzerten oder in Musikschulen, die unterschiedliche Musikstile anbieten (auch aus den 70ern), triffst Du Gleichgesinnte jeden Alters. Und die finden Dich keinen Moment komisch, weil sie Deine Begeisterung teilen. Vielleicht findest Du dort auch Freunde, die genauso ticken wie Du. Dann lässt es sich auch leichter aushalten, wenn einige Mitschüler Deine Art etwas komisch finden. Das ist ja nicht böse gemeint. Jeder Mensch ist eben anders. Vielleicht findest Du andere auch mal komisch. Oder? Wichtig ist, dass man jedem zugesteht, so zu sein, wie man sich wohl fühlt.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» So findest Du Freunde!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.