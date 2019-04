Angst vor Sex, weil er mich nicht zum Orgasmus bringt!

Wie du den Sex mit deinem Freund verbesserst! Bist du bei der Selbstbefriedigung das erste Mal zum Orgasmus gekommen? Prima! Dann weißt du jetzt, welche Zärtlichkeiten dafür nötig sind. Dieses Wissen kannst du jetzt an deinen Freund weitergeben. Eure nächste gemeinsame Aufgabe lautet: Schlaft nicht miteinander, sondern lass dich von deinem Freund beim Petting mit der Hand zum Orgasmus bringen. Zeig ihm dabei, wie er dich anfassen soll. Zum Beispiel, indem du seine Hand führst, es ihm selbst vormachst oder ihn mit Worten wie "etwas fester", "langsamer", "schneller" oder "hmmm genau richtig" dirigierst. Schließlich ist er kein Hellseher und braucht deine Hilfe, um herauszufinden, was dich erregt. Du wirst sehen: Ihr gewöhnt euch ganz schnell daran, euch gegenseitig zu zeigen, was ihr beim Sex aufregend findet und was nicht. So kriegt jeder, was er braucht.