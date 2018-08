Angst vor Sex, weil er mich nicht zum Orgasmus bringt!

Das kannst du tun! Da du selbst noch nie zum Orgasmus gekommen bist - weder beim Geschlechtsverkehr, noch beim Petting oder bei der Selbstbefriedigung, solltest du lernen, wie das geht. Dazu musst du mehr über die Erregbarkeit deiner erogenen Zonen erfahren. Das Lustzentrum einer Frau ist ihr Kitzler. Doch da er außerhalb der Scheide liegt, wird er beim Geschlechtsverkehr durch die Rein-Raus-Bewegungen des Penis in der Scheide nicht stimuliert. Allein die Reizung der Scheide durch den Penis reicht meistens nicht aus, um orgastische Gefühle zu erzeugen. Also musst du erstmal lernen, wie du deinen Kitzler mit den Fingern am besten stimulierst, damit deine Lust auf Touren kommt. All das kriegst du bei der Selbstbefriedigung raus.