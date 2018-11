Tipp 2: Open-Air Kino Ein Besuch im Kino ist bei Dates der Renner schlechthin. Fast noch schöner als ein ganz normaler Kinobesuch, sind Open-Air-Kinos. An lauen Sommerabenden draußen zu sitzen, sich aneinander zu kuscheln und sich gemeinsam einen Film an zu sehen, hat was. In vielen Städten werden den Sommer über Open-Air-Filme gezeigt – manchmal bestuhlt, manchmal nicht. Also Film aussuchen, Decke und vielleicht ein bisschen Proviant einpacken und los geht’s!