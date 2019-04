Einer für alle, alle für einen! Bestimmt kennst Du das von Gruppenarbeiten: Viele Leute haben viele Ideen, viele Leute in der Gruppe haben noch viel mehr Ideen! Nutze das und lerne mit anderen: Sprecht ab, woran Ihr arbeiten wollt und wer was vorbereitet. Mehr Spaß bringt das Lernen in der Gruppe sowieso!