10 Lerntipps für den Schulstart!

Stand up for the champions! Anders als im Unterricht darfst Du lernen, wie es Dir gefällt. Einige Menschen können sogar besser lernen, wenn der Körper dabei in Bewegung ist. Bewegung ist also erlaubt und sogar oftmals effektiv: Vokabeln kannst Du pauken, während Du einen kurzen Spaziergang machst. Texte und Gedichte sagst Du nicht im Sitzen, sondern im Stehen auf. Bereits in paar Schritte zum Fenster oder Klo sorgen dafür, dass Du anschließend wieder ganz bei Deinem Thema bist.