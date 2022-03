Streit in einer Beziehung: Das ist unbedingt zu beachten!

Streitet sich eigentlich jedes Pärchen? Was sind häufig die Gründe dafür, dass es kracht? Ist es okay ins Handy des Anderen zu schauen und sind Beziehungspausen sinnvoll? Was ist das Geheimnis einer glücklichen Beziehung? Über das und noch viel mehr sprechen wir gemeinsam mit einer Expertin in dieser Folge der Dr. Sommer Sprechstunde – dem Podcast von BRAVO!