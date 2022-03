Donald Trump: Super peinliches Objekt in seinem Büro entdeckt 🙈😂

Trump liebt sich selbst

Eigenlob stinkt – das findet Trump nicht! Es gibt wohl keinen Menschen, der sich selbst so sehr feiert, wie Trump! Wer erinnert sich nicht, an blühende Reden Trumps über seine außerordentlichen Leistungen. Andere Menschen würden ihn Narzisst oder größenwahnsinnig nennen – Trump kennt diese Worte nicht. Er feiert sich unermüdlich selbst.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT

Elon Musk prognostiziert Katastrophe: Alles Leben wird ausgelöscht!

Gigantisches Vermögen: Ist Greta Thunberg die reichste Klimaaktivistin der Welt?

Beim Shoppen sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______________

Peinliches Objekt entdeckt

Und so ist es an sich auch kein Wunder, was Internet-Spürnasen nun auf einem neuen Foto von Trump entdeckt haben: Eine außerordentliche Selbstbeweihräucherung!

Bei einem Termin mit der World Teakwondo Academy wurden Fotos vom Treffen mit Trump gepostet. Trump lächelt wie immer mit dem typischen Grinsen in die Kamera – doch interessant auf dem Bild ist nicht Trump selbst – sondern etwas, das in Hintergrund im Schrank steht!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Facebook ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

So sollte Mount Rushmore eigentlich aussehen, findet Trump – zum Glück wurden aus einem 20 Meter großem Gesicht an einem Berg nur 20 Zentimeter im Schrank screenshot / Bildausschnitt

Trumps peinlichste Aktion

Zu sehen ist: eine Replika des weltberühmten Mount Rushmore. Dieses Kunstwerk ist ein fast 1.800 Meter hoher Berg im US-Bundesstaat South Dakota auf dem die vier Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln zu sehen sind – Namen, die in den USA jedes Kind kennt und die als die wichtigsten Präsidenten der USA gelten. Diese Männer stehen für die großartigen Errungenschaften Amerikas und werden als Helden gefeiert.

Klar, dass Trumps Gesicht hier auch in Stein gemeißelt sein muss (denkt zumindest Trump)!

Mitte 2020 versuchte Trump seinen Traum, sich ebenfalls auf dem Mount Rushmore zu verewigen, in die Tat umzusetzen. Donald Trump: replika mount rushmore peinlich

Genau das hatte der mittlerweile Ex-Präsident auch versucht: hier verewigt zu werden. VEREWIGT! Doch (zum Glück) wurde das Vorhaben nie umgesetzt. ABER: natürlich gibt es eine Mini-Version davon, eine Skulptur, wie Mount Rushmore – laut Trump – eigentlich aussehen sollte. Und zwar eben diese Replika in Trumps Büro!

Bisher gab es nur Gerüchte, dass es (peinliche) „Kunstwerk“ geben soll – aber nun ist es Gewissheit. Donald Trump ist eben der geilste Mann, den Trump jemals getroffen hat.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affilate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->