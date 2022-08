Donald Trump: Peinliche Klima-Aussage

Donald Trump macht sich mit Aussage lächerlich

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Donald Trump blamiert: Von einem super peinlichen Objekt in seinem Büro bis zu einer verstopften Toilette, weil er geheime Dokumente entsorgen wollte, war schon alles dabei.

In einem neuen Interview haut der ehemalige US-Präsident den nächsten Hammer raus und beteuerte: "Keiner ist mehr am Klima interessiert als ich." Kurz darauf tat Trump den Klimawandel einfach als "Wetter" ab und behauptete, es habe sich "schon immer verändert". Puh, also ein Experte ist er auf jeden Fall nicht, wie er bereits in der Vergangenheit mehrmals bewiesen hat.

Donald Trump schafft unzählige Klima-Vorschriften ab

In 2012 sagte Donald Trump, dass der Klimawandel "von und für die Chinesen geschaffen worden sein, um die US-Produktionen nicht wettbewerbsfähig zu machen." Danach behauptet er, es sei nur ein Scherz gewesen, aber über diese Aussage hat nun wirklich keiner gelacht. Seiner Meinung nach reiche die bloße Existenz von kaltem Wetter außerdem vollkommen aus, um den Klimawandel zu widerlegen. Und weil der Klimaschutz deswegen ja auch wirklich sinnlos sei, hat er während seiner Amtszeit fast 100 Vorschriften und Regelungen zur Verschmutzung von Luft, Wasser und der Atmosphäre gelockert oder ganz abgeschafft. Wie das alles also mit seiner neuesten Aussage zusammenpasst, ist wirklich fraglich...

