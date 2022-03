Donald Trump: Peinliche Klau-Aktion macht ihn zur Witzfigur

Donald Trump klaut von Twitter und wird im Internet ausgelacht

Was macht man, wenn man auf allen Social-Media-Plattformen wegen Fake-News gesperrt wird? Genau, man entwickelt seine eigene Social-Media-App. Das dachte sich auch Donald Trump, der am 21. Februar 2022 "Truth Social" launchen will, ironischerweise ist das übrigens der "Presidents Day" – ob er damit etwas andeuten will?

Sommer 2021 wurde der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Instagram, Twitter und Facebook gesperrt. Nachdem er fälschlicherweise behauptet hatte, dass ein Wahlbetrug vorliege, was zu Krawallen in Washington geführt hat. "Truth Social" soll eine App für die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sein, was in dem Zusammenhang ein bisschen ironisch ist, wie viele Twitter-User*innen finden. Die Social-Media-Plattform wurde von der Trump Media and Technology Group gemacht und sieht eigentlich genau so aus wie Twitter.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Truth Social": Social-Media-App von Donald Trump funktioniert wie Twitter

In den App-Stores kann man "Truth Social" schon vorbestellen. Auf Screenshots ist dort deutlich zu erkennen, dass die Social-Media-Plattform fast genauso wie Twitter aufgebaut ist, verständlich, schließlich war das die Lieblingsapp von Donald Trump.

Jede Nachricht, die in die Welt geschickt wird, heißt "truth" (dt.: Wahrheit) und jeder Repost heißt "re-truth". Es gibt auch die Möglichkeit für Antworten, Likes und Teilen. Expert*innen sind sich jedoch noch nicht sicher, ob es möglich sein wird "Truth Social" am 21. Februar zu veröffentlichen. Angeblich könnte es noch mehrere Monate dauern, bis es veröffentlicht werden kann. Angeblich fehlen dem ehemaligen Präsidenten noch viele Mitarbeiter*innen, um die Realisation zu stemmen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->